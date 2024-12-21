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Sivasspor ve Samsunspor 0-0 Berabere Kaldı

Sivasspor ve Samsunspor 0-0 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.

(ANKARA)- Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetti.

Karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve Sivasspor sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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