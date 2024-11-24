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Sivasspor ve Kasımpaşa Golsüz Beraberlik Sırasında Puanları Paylaştı

Sivasspor ve Kasımpaşa Golsüz Beraberlik Sırasında Puanları Paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gole ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kasımpaşa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında yaşanan karambolde Gökhan Gül'ün şutu dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

90+2. dakikada Sonko'nun kullandığı serbest vuruşta Radakovic'ten seken top Manaj'ın önünde kaldı. Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada Manaj'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz

NG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunbayev (Poungouras dk. 45), Pritchard (Bekir Böke dk. 45), Charisis (Ziya Erdal dk. 78), Moutoussammy (Emrah Başsan dk. 64), Rodrigues (Manaj dk. 78), Koita

Yedekler: Nşkolic, Özkan Yiğiter, Menig, Alaaddin Okumuş, Emirhan Başyiğit,

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül (Barak dk. 90), Fall (Brekalo dk. 68), Aytaç Kara (Sadiku dk. 79), Hajradinovic (Cafu dk. 45), Ben Ouanes, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Murat Paluli, Charisis, Koita (Sivasspor), Gökhan Gül (Kasımpaşa) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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