Sivasspor ve Kasımpaşa 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
(ANKARA) - Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13: 30'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.
Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.