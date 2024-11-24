Üye Girişi
Haberler

Sivasspor ve Kasımpaşa 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı

Sivasspor ve Kasımpaşa 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

(ANKARA) - Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile  Kasımpaşa karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13: 30'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve  Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
9 ilimizde eğitime kar engeli

9 ilimizde eğitime kar engeli

 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti
Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

Yolda yürüyen genç kıza yaptığının bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.