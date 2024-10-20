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Sivasspor ve Hatayspor Futbol Karşılaşmasında İlk Yarı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi

Sivasspor ve Hatayspor Futbol Karşılaşmasında İlk Yarı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşılaştı. İlk yarıda Sivasspor'un golü Manaj'dan gelirken, Hatayspor'un eşitliği sağlayan golü Rivas'tan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada soldan gelişen atakta Rivas'ın ortasında ceza sahası içinde Bomgboye, meşin yuvarlağı Aboubakar'ın önüne indirdi. Aboubakar'ın buruşunda Uğur Çiftçi topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Murat Paluli'nin sağdan kanattan ortasında ceza sahası içindeki Turgunbayev'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

25. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

43. dakikada Turgunbayev'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisi önünde bulunan Manaj kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada ceza yayında topla buluşan Rivas uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

NG Sivasspor: Nikolic, Camara, Sonko, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Pritchard (Turgunbayev dk. 10), Koita, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Barış Nazlı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

A Hatayspor: Erce Kardeşler, Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Pedro, Rivas, Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Strandberg, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Maraj (dk. 43)(Sivasspor), Rivas (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Manaj (Sivasspor), Diack (Hatayspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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