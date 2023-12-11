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Sivasspor ve Galatasaray Kopenhag maçına hazırlanıyor

11 Aralık 2023 10:00 Son Güncelleme: 10:01 Abone Ol

Sivasspor ve Galatasaray, Kopenhag maçı öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer takımların da çalışmaları devam ediyor.