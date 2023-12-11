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Sivasspor ve Galatasaray Kopenhag maçına hazırlanıyor

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Sivasspor ve Galatasaray, Kopenhag maçı öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer takımların da çalışmaları devam ediyor.

Sivas spor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

12.00 Temsilcimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Sarı-kırmızılılar, Danimarka'ya hareket edecek.

16.00 Danimarka ekibi, maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

17.15 Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu, Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE

16.00 Sarı-lacivertlilerde Spartak Trnava maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılarda Lugano maçı çalışmaları devam edecek.

Sigarayı bırakmak için başladı, Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da sigarayı bırakmak için spor yapmaya karar veren Beratcan Davran (22), 5 yıl önce başladığı muay thai branşında geçen sene Avrupa şampiyonluğu kazanıp milli takım forması giydi. Aynı zamanda Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sayaç okuyucusu olarak görev yapan Beratcan, "Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

1. LİG

20.00 Altay - Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

19.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Sivasspor Konya Basketbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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