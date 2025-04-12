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Sivasspor ve Fenerbahçe Arasındaki Maçlarda Goller Havada Uçuşuyor

Sivasspor ve Fenerbahçe Arasındaki Maçlarda Goller Havada Uçuşuyor
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Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan 37 maçta toplam 128 gol atıldı. Yarın saat 19.00'da oynanacak maç öncesi Fenerbahçe 68 puanla ikinci, Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Maç başı gol ortalaması 3.45.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakada toplam 128 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da sahasında üç büyüklerden Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe 68 puanla ikinci, Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 37 karşılaşmada toplam fileler 128 kez havalandı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler Fenerbahçe 81, kırmızı-beyazlılar ise 47 kez gol sevinci yaşadı. Maç başı gol ortalaması ise 3.45 olarak kayıtlara geçti. İki takım arasındaki son 5 lig maçında 18 gol kaydedildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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