Sivasspor ve Bodrum FK Golsüz Berabere Kaldı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Moutoussamy (Dk. 81 Emrah), Koita, Charisis, Tolga, Rodrigues (Dk.71 Bekir Böke), Manaj (Dk.82 Simic)

BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk.64 Okita) (Dk.90 Gökdeniz), Herelle, Ali, Cenk, Ahmet (Dk.46 Seferi), Mohammed, Taylan, Fredy, Puscas (Dk.78 Teixeria), Bardhi (Dk.90 Celal)

SARI KARTLAR: Tolga, Radakovic( Sivasspor ) - Ahmet, Okita, Seferi, Fredy ( Bodrum FK)

Süper Lig'in 35'inci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği karşılaşmada Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da 35 puanda kaldı.

7'nci dakikada soldan hareketlenen Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği topa gelişine Puscas vurdu, yandan auta gitti.

9'uncu dakikada sağdan köye vuruşu kullanan Rodrigues'in ortasında savunmadan seken topa Tolga kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

27'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Tolga ceza alanına yaklaşıp yerden çok sert vurdu, Kaleci Sousa'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada soldan Bardhi'nin pasında ceza alanı dışından Fredy vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

47'nci dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top Koita'da kaldı. Onun sol ayağıyla volesinde top üstten auta gitti.

50'nci dakikada sağdan Koita'nın pasında Tolga'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.