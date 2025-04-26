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Sivasspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Gol Atamadı

Sivasspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Gol Atamadı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Sivasspor - Antalyaspor maçı, ilk yarıda golsüz sona erdi. Maçta birçok önemli pozisyon yaşandı, ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu kontrol etti.

28. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda yakın kale direğine de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

40. dakikada Samudio'nun ortasında ceza sahası içerisindeki Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

44. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasu Uğur Çiftçi'nin içeri ortasında Radakovic'in kafayla çevirdiği topu Bekir kale alanı önünde tamamladı. Kaleci Piric, sağına gelen topu çelmeyi başardı fakat pozisyonu iyi takip eden Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Rodrigues'in ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Radakovic, Camara, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Böke, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Emrah Başsan, Simic, Tolga Ciğerci, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Koita, Ziya Erdal, Turgunboev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk. 38), Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Streek, Safuri, Samudio, Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Gaich, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Milosevic, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Rodrigues, Ziya Erdal (Sivasspor) Güray Vural, Jakub Kaluzinski (Antalyaspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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