Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak - Haberler

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Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Sivasspor, kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı İstanbul'da kazandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti.

Kupayı kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Kırmızı-beyazlılar, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

3. KEZ ÜST ÜSTE AVRUPA

Yiğidolar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile aynı grupta yer alan Sivasspor, 6 maçta 6 puan toplayarak 3. sırada kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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