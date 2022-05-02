Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

AA - Serhat Zafer - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.

Ligin 32. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, 34. haftada evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve son olarak dün dış sahada Galatasaray'ı 3-2 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, son 3 haftada 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geride kalan 35 haftalık periyotta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 48 puanla 11. sırada yer aldı.

Sivasspor, ligin 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

AA / Serhat Zafer - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title