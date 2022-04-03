Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Haberler

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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Sivasspor, dün konuk olduğu Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Sivasspor, dün konuk olduğu Giresunspor ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 41'e çıkarttı. Ligde son olarak 6 Mart 2022'de deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Giresun maçıyla yenilmezlik serisini ise 3 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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