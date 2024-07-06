Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic ilk idmanına çıktı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun, kenar orta şut çalışması ve koşu ile günü tamamladı.

Yeni transfer Uros Radakovic de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.