Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Spor Haberleri

Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da yer aldı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da antrenmanda yer aldı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title