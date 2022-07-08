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Karol Angielski: "Çok mutluyum"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karol Angielski: 'Çok mutluyum'

DG Sivasspor'un yeni transferi Karol Angielski, mutlu olduğunu belirterek, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

DG Sivasspor'un yeni transferi Karol Angielski, mutlu olduğunu belirterek, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

Sivasspor'da yeni transfer Polonyalı golcü futbolcu Karol Angielski, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" diye konuştu. Transfer sürecinde Türkiye'de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Karol, "Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı" dedi.

Takımın bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Polonyalı futbolcu, "Gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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