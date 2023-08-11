Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkikleri, muayeneler ve testler sonucunda oyuncunun herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlendi.

Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Achilleas Poungouras, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Yunan oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı da öğrenildi. - SİVAS