- Sivasspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

SİVAS - DG Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Sivasspor'un yeni sezon formaları Kongre Müzesi Bahçesinde gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Tedarikçi firma tarafından tasarlanan formaların tanıtımı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Servet Çetin, A Takım oyuncuları, il protokolü ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

3 forma tanıtıldı

Herbirinin ayrı hikayesi olan formaların tanıtımında, bu sezon giyilecek 3 forma da taraftarların beğenisine sunuldu. İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu formanın çubuğun arasındaki beyaz çizgisiyle dikkat çekti.

Mecnun Otyakmaz: "Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Forma tanıtımında konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "17 Haziran'da yapmış olduğumuz genel kurul neticesinde bir karar almıştık. Genç, dinamik, yeni bir yönetim kurulu oluşturacağız ve taraftarımızın istediği bütün taleplerin hepsini yerine getirmeye gayret edeceğiz diye ve böylece taraftarlarımız baştan beri bir forma tasarımında etkili olmak istiyorlardı. Bununla ilgili hemen bir yarışma programı düzenleyerek turkuaz formalarımızı taraftarımıza yaptırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu genel kurulda vermiş olduğumuz bütün sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Bundan sonraki organizasyonlara da katılımlarınızı bekliyoruz. Bundan da eminiz sizler bize her türlü destek vereceksiniz. Bu formaları sizlere buluşturmak için çok emekleri var. Daha birçok organizasyonda takımımız sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki sezon için de başarılar diliyorum. Onlara inandığımızı, güvendiğimizi bir kez daha sizlerin huzurunuzda tekrar etmek istiyorum" dedi.

Daha sonra Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ve il protokolüne yeni sezon formalarını takdim etti.

Taraftar ilgi gösterdi

Taraftarlar ise Kongre Müzesi bahçesinde yer alan Sivasspor Store'da satışa çıkan formalara yoğun ilgi gösterdi. Forma almak için kuyruk oluşturan taraftarlar, emeği geçenlere de teşekkür etti.