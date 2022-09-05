Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Spor Haberleri DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu netleşti. DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu netleşti. Kadroda, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı. Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı. Kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında mücadele edecek kadrosu şu şekilde: Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa Orta saha: Diaa Sabia, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James (Oğuzhan Sarzep /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Spor Güncel Haberler

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