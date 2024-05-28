Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un savunma oyuncusu Samba Camara ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samba Camara, geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi. Aynı seansta futbolcunun daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

Açıklamada, "Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.