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Sivasspor'un Samsunspor maçını az sayıda taraftar takip etti

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Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Sivasspor'un Samsunspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

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