Sivasspor'un Samsunspor maçını az sayıda taraftar takip etti

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.