Sivasspor'un Queensy Menig Sakatlandı

Sivasspor'un Queensy Menig Sakatlandı
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Sivasspor, antrenmanda sakatlanan Hollandalı futbolcu Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edildiğini duyurdu. Menig'in tedavi sürecinin yaklaşık 6 ay süreceği öğrenildi.

Sivasspor, antrenmanda sakatlanan Hollandalı futbolcu Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde de çıkık tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi üzücü bir olay yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda Hollandalı futbolcu Queensy Menig antrenmanda sakatlandı. Sivas ekibinden Menig'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Queensy Menig, 2025-2026 sezonu öncesi Sivas'ta sürdürülen hazırlıklar kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Menig'in yaklaşık 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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