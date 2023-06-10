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Sivasspor'un olağan genel kurulu ertelendi

Sivasspor'un olağan genel kurulu ertelendi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da olağan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da olağan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılması planlanan olağan genel kurulun yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, olağan genel kurulun 17 Haziran Cumartesi saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın aynı yerde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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