Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi - Haberler

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Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
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Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının ikinci yarısına arka adalesindeki ağrı nedeniyle devam edemeyen Kayode'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edilmiş, tedavisine başlanılmıştır." denildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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