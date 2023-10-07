Sivasspor'un Modou Barrow'u Pendikspor maçında gol attı

Sivasspor'un Gambiyalı futbolcusu Modou Barrow, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Sivasspor'un Gambiyalı futbolcusu Modou Barrow, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor ile oynarken kırmızı-beyazlılarda gollerden biri de Gambiyalı futbolcu Modou Barrow'dan geldi. Müsabakanın 4. dakikasında topu alan Barrow rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Bu sezon 11'de 3 kez görev alan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Barrow 89. dakikada yerini Achilleas Poungouras'a bıraktı. - SİVAS