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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı

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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından yeni sezonda çıktığı ilk 7 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 kaybetti. 3. haftada Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 5. haftada Fatih Karagümrük ve 6. haftada İstanbulspor karşısında 1 puana razı oldu.

Yiğidolar, dün de Ankara'da, MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlı takım, milli aradan sonra 8. haftada ise evinde Hatayspor ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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