Sivasspor'un Konyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan son antrenmanda takım, koordinasyon, sürat çalışmaları ve taktik maçla hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleri ile başladı. Ardından geçiş oyunları oynayan Yiğidolar, sürat çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Djordje Nikolic, Hüseyin Arslan ve Serkan Kaan Sarman ise kaleci antrenörü Mehmet Tezcan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanı Başkan Bahattin Eken de takip etti.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Konyaspor ile Sivasspor 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Medaş Konya BüyükşehirStadı'nda karşılaşacak. - SİVAS