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Sivasspor'un İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile prensip anlaşması

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Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz futbolcu Alex Pritchard, Sivas'a geldi ve kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulübün prensipte anlaştığı İngiliz futbolcu Alex Pritchard, bugün Sivas'a geldi. Menajeri ile birlikte Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapan 31 yaşındaki futbolcuyu, Sivasspor Kulübü'nden Sportif Direktör Oray Baykal karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pritchard, "Dün Gökhan Bey ile de görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak. Çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Bir grup kırmızı-beyazlı taraftar da futbolcuyla fotoğraf çektirdi. Alex, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Alex Pritchard, bugün kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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