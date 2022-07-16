Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yerel saat ile 18.30'da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kampa Max Gradel de katıldı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. (Oğuzhan Sarzep/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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