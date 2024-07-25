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Sivasspor'un ikinci etap Erzurum kampı sona erdi

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Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor'un ikinci etap Erzurum kampı tamamlandı. Kamp boyunca yoğun bir tempoyla çalışan takım, 4 hazırlık maçı yaptı ve son maçta Antalyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor, 3 gün izin yaptıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un ikinci etap Erzurum kampı sona erdi.

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 1 Temmuz'da Sivas'ta başlayan Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için 15 Temmuz'da Erzurum'a gitti.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15-25 Temmuz tarihleri arasında günde çift antrenman yapan Sivasspor, yoğun bir tempoyla yeni sezona hazırlandı.

Kampta 4 hazırlık maçı yapan kırmızı-beyazlılar ilk maçta Azerbaycan ekibi Neftçi'ye 2-1 mağlup oldu. Ardından İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, üçüncü maçında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Yiğidolar kamptaki son maçında ise bugün Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Sivasspor 3 gün izin yaptıktan sonra 29 Temmuz Pazartesi günü Sivas'ta toplanarak kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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