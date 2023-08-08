Sivasspor'un genç futbolcusu Yunus Emre Konak: 'Hedefim Avrupa'

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve bu yıl A takım ile antrenmanlara çıkan genç futbolcu Yunus Emre Konak, hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve bu yıl A takım ile antrenmanlara çıkan defans futbolcusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, yenu sezon öncesi kulübü ile çıktığı hazırlık maçlarında iyi bir performans sergiledi. Son olarak Sivasspor'un kendi evinde oynadığı Kayserispor maçının 27'nci dakikasında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Konak, Sivassporlu taraftarlarında beğenisini topladı.

Yunus Emre Konak, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyi gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Önümüzde Samsunspor ile bir maçımız var. İnşallah iyi geçer. Profesyonel olduğum için heyecanlıyım. Servet hocayla da aramız iyi. Bizim için de inşallah iyi bir sezon geçer. Futbolculuk hedeflerime yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var. Hazırlık maçında attığım gol nedeniyle de çok gururlandım" dedi.