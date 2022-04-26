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Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 mağlup eden DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 mağlup eden DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig'de son galibiyetini 20 Mart'ta evinde Altay karşısında 2-1'lik skorla elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig müsabakalarını kazanamamıştı. Yiğidolar, dün sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 45 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 13. sırada yer aldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Mart, Spor, Haberler

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