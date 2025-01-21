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Sivasspor'un Galibiyet Hasreti 8 Maça Çıktı

Sivasspor'un Galibiyet Hasreti 8 Maça Çıktı
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilerek kötü gidişatını sürdüren Sivasspor, ligde son galibiyetini 11. haftada aldı. 21. haftada Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 20 puanla 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Süper Lig'de en son bu sezonun 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Yiğidolar, 13. haftada da sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, 14. haftada ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenildi. 15. haftada da sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Yiğido, diğer hafta ise deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 yenildi. 17. haftada Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, 18. haftayı BAY geçerken, 19. haftada da Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada da Trabzonspor'a 4-0 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 21. haftasında ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Süper Lig'de 20 puan alan Sivasspor, 15. sırada bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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