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Sivasspor'un Galibiyet Hasreti 5 Maça Çıktı

Sivasspor'un Galibiyet Hasreti 5 Maça Çıktı
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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor, 5 lig maçında galibiyet alamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligin 21. haftasından beri süren 3 puan hasretini sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivasspor, 3 puan hasretini sürdürdü. Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2 yenen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakanın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet alamadı.

Kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Eyüpspor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Gaziantep FK'ya 2-1 kaybederken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak dün akşam İstanbul'da Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Yiğidolar, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 16. basamakta bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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