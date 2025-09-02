Sivasspor'un Canlı Yayın Programı 3 Dakikada Sona Erdi

Sivas merkezli yayınlanan web haber sitesinde Sivas spor'un tartışılacağı ve 2 saat olarak planlanan canlı yayın programı, davetliler konuşmak istemeyince 3 dakika sürdü.

Geçtiğimiz sezon aldığı kötü neticelerle Süper Lig'den, 1. Lig'e düşen Sivas spor'da bu sezona kötü gidişat devam ediyor. Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan alan takım şehri ve taraftarlarını gerdi. Bu gerginlik protestolara da neden oldu. Sivas merkezli yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit moderatörlüğünde her hafta düzenli olarak yayınlanan spor programın da canlı yayında gerçekleşen ilginç bir tepki ile gündem oldu.

Bu haftaki programda taraftar temsilcileri konuk edilirken, program süresi ile 2 saat olarak belirlendi. Programın başlamasının ardından konuklar, bu kötü tablo karşısında konuşacak bir şey olmadığını belirtip, konuşmak istemediler. Moderatör ise 2 saat planlanan programı 3. dakikada bitirmek zorunda kadı. - SİVAS