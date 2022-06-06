Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Haberler

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Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Sivasspor'da kutlamalar sürüyor. Tarihinde ilk kez kupa şampiyonu olan Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Sivas ekibi "60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'umuzun bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı" ifadelerini kullandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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