Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Haberler

Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Sivasspor'da kutlamalar sürüyor. Tarihinde ilk kez kupa şampiyonu olan Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Kırmızı-beyazlı kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Sivas ekibi "60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'umuzun bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı" ifadelerini kullandı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor