Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı. Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, düzenledikleri sürpriz organizasyonla takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum gününü kutladı. AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Rıza Çalımbay Sivasspor Avusturya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.