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Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Sivasspor, 13 günlük kampın ardından 16 Temmuz'da ise 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezona Stegersbach kasabasında yoğun bir tempoyla hazırlanırken, Bolu ve Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip kampın son gününde Al Sharjah'ı 2-0 yendi.

26 Temmuz akşamı Sivas'a dönecek Sivasspor, 27 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Avusturya Bolu Spor Haberler

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