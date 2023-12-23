Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, İstanbulspor maçında attığı golle gol sayısını 9'a çıkardı

Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, İstanbulspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da tek gol Rey Manaj'dan geldi. Maçın 86. dakikasında Roman Kvet'in pasıyla topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut forvet, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Manaj 9 golün 6'sını Süper Lig'de 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS