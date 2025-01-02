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Sivasspor'un Antalya Kampı Devam Ediyor

Sivasspor'un Antalya Kampı Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kampının 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde dinamik antrenmanlar yaptı. Antrenman rondo ve geçiş oyunları ile devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan kırmızı beyazlı ekip, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

İdman, turnuva formatında yapılan maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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