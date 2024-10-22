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Sivasspor'un Alex Pritchard'ında Arka Adale Yırtığı Tespit Edildi

Sivasspor'un Alex Pritchard'ında Arka Adale Yırtığı Tespit Edildi
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Sivasspor'un İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Hatayspor maçında sakatlandı. Yapılan MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Pritchard'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SİVASSPOR'da, Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Sivasspor'un sezon başında İngiltere'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüpten alınan bilgilere göre Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pritchard'ın, yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Alex'in bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Sivasspor Futbol Sağlık Spor

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