Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray'a yenilen Sivasspor, sonraki 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Ancak Beşiktaş maçında 2-0 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.