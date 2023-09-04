Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray'a yenilen Sivasspor, sonraki 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Ancak Beşiktaş maçında 2-0 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig'de geçen sezonun 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti.
Dün oynanan müsabakada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
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