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Sivasspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

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Sivasspor, yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık kampının programını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Sivas ve Erzurum'da gerçekleştirecekleri çalışmalarla yeni sezon için hazırlıklarına başlayacaklar.

Sivasspor'un, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak kırmızı-beyazlılar saat 18.00'de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kamp çalışmalarına başlayacak.

2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'a başlayacak kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek. Erzurum kampından sonra yeniden Sivas'a dönecek Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor'un kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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