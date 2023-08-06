Sivasspor'un 2023-2024 sezonu forma numaraları belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da, 2023-2024 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok futbolcu yeni sezonda belirli numaralı formalarla sahaya çıkacak.