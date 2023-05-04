Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Fenerbahçe ile oynanan yarı final ilk maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor, 7 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Bu arada, Sivasspor'da 2009 ile 2015 yılları arasında forma giyen Kadir Bekmezci, kulübü ziyaret etti. Eski takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile hasret gideren Kadir Bekmezci, antrenmanı da takip etti.