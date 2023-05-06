Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.

Ümraniyespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak. - SİVAS