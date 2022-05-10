Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak - Haberler

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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'la karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kart cezalısı Yatabare karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

Yarı final ilk maçında konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, final yolunda avantajlı durumda.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Sivas, Spor, Haberler

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