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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına sağlık ekibinin karar vereceği öğrenildi.

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Sivas Spor Haberler

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