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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'i 7. sırada tamamladı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunu 54 puanla 7. sırada tamamladı. İç sahada 29 puan toplayan takım, deplasmanda ise 25 puan elde etti.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunu 54 puanla 7. sırada tamamlayan Sivasspor, sahasında 29 puan alırken, deplasmanda 25 puan topladı.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 54 puanla 7. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Teknik Direktör Servet Çetin ve ardından Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 19 lig maçının 7'sinden galibiyetle 8'inden beraberlikle ve 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 20 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde İstanbulspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup etti.

Deplasmanda 25 puan topladı

Sivasspor, deplasmanda ise evindeki istatistiğe oranla kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada oynadığı 19 maçın 7'sinden galibiyetle, 4'ünden beraberlikle ve 8'inden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda rakip fileleri 23 kez havalandırdı, kalesinde de 34 gol gördü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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