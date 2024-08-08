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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım çalışmalarını sürdüren Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan çalışması, koordinasyon ve çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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