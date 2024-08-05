Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik oyun ile idmanı tamamladı. Takım yarın sabah yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor