Sivasspor-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı.

Bordo-mavililer, 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk sınavını Sivas deplasmanında verdi.

Hırvat teknik adam, ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez ilk 11'iyle çıktı.

Bjelica, Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Denswil'in yerine Bartra'yı, Peres'in yerine Doğucan Haspolat'ı, sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Bardhi'yi oynattı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemedi.

Demir Grup Sivasspor'da 4 değişiklik

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Giresunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cofie, N'Jie, Ulvestad ve Caicedo'nun yerine Hakan Arslan, Gradel, Charisis ve Yatabare'ye şans verdi.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almadı.